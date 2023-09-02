Сегодня, 2 сентября, в городе Середина-Буда Сумской области россияне ударили по предприятию и попали в машину энергетиков. Двое из них получили ранения.

Об этом сообщает Сумская прокуратура на своей странице в Фейсбуке.

"По данным следствия, 2 сентября 2023 года оккупанты, применяя запрещённые международным правом методы ведения войны, с территории РФ произвели миномётный обстрел г. Середина-Буда Шосткинского района. Попали в служебный автомобиль филиала "Шосткинский РЭС" АО "Сумыоблэнерго". 56-летний и 31-летний работники получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате российского обстрела в Сумской области повреждены линия электропередач, два учреждения и местное предприятие.

Как мы сообщали, за сутки было зафиксировано более 150 ударов по Сумской области, четыре человека получили ранения.

Война в Украине идет уже 556-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные имеют успех в направлении Новопрокоповки на Запорожском фронте. Продолжаются бои на линии фронта Купянск-Сватово. Военные паблики сообщают, что на Купянском участке бои приобрели характер позиционных.

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