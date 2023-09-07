Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не располагает информацией о том, что инцидент с падением беспилотника в Румынии был "преднамеренной атакой России".

Об этом Столтенберг сказал на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента.

"Власти Румынии проинформировали об обнаружении предполагаемых обломков дрона на границе НАТО и с Украиной, следствие продолжается. У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны России, ждем результатов расследования", - заявил генсек Альянса.

Напомним, на днях представитель украинского МИД сообщил, что в ночь на 4 сентября в ходе российской атаки на измаильский порт беспилотники упали и взорвались на территории Румынии.

В Минобороны Румынии тут же опровергли информацию о падении российских дронов на их территории.

Опроверг информацию и президент Румынии Клаус Иоганнис.

В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов упрекнул страны НАТО в игнорировании российских ударов по своей территории.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба настаивал, что российские "Шахеды" залетели на территории Румынии.

Позже Румыния все-таки подтвердила, что обломки российского дрона упали на ее территории.

А президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что вторжение российских беспилотников на территорию Румынии будет расценено как серьёзное нарушение.







