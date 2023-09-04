Румынская территория не пострадала от атак российских беспилотников на украинский речной порт на Дунае, прилегающий к территории Румынии.

Об этом заявил МИД Румынии.

"Конечно, существует риск несчастных случаев или инцидентов, но на данный момент это не так", — заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, выступая на совместной пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Берлине, сообщает CNN.

Одобеску заявила, что атаки российских беспилотников не представляют какой-либо прямой военной угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии.

В это же время Дмитрий Кулеба заявляет, что российские "Шахеды" упали на территории Румынии.

По его информации, румыны "взяли паузу", чтобы провести свое расследование и потом сделать "не только выводы, но и сказать, что они с этим будут делать".

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.

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