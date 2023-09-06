Вторжение российских беспилотников на территорию Румынии будет расценено как серьёзное нарушение.

Об этом сообщает пресслужба румынского президента Клауса Иоганниса.

"Если падение обломков российского дрона в Румынии подтвердится, это будет серьёзным нарушением территориальной целостности и суверенитета", — сказал Иоганнис.

Как мы сообщали, Румыния все же подтвердила, что обломки российского дрона упали на её территории — её министр обороны Анхель Тилвар подтвердил, что части российского беспилотника упали на территорию Румынии после того, как он нанес удар по украинскому порту на реке Дунай, которая проходит вдоль границы между двумя странами.

Напомним, президент Румынии опроверг заявление МИД Украины о падении российских беспилотников на территории страны, заявив, что ситуация контролируется.

Ранее Дмитрий Кулеба настаивал, что российские "Шахеды" залетели на территории Румынии.

"Мы утверждаем авторитетно с доказательствами, что в Румынию прилетели "Шахеды". Отрицать это бессмысленно, потому что есть фото подтверждения", — завил глава МИД Украины.