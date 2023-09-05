Президент Румынии Клаус Йоханнис опроверг заявление МИД Украины о том, что российские беспилотники упали и взорвались на территории его страны.

Заявление об этом прозвучало во время краткого интервью журналистам на пресс-конференции.

"Могу вам сказать, что не было никакой детали, никакого беспилотника, никакой части какого-либо устройства, которые оказались бы в Румынии", - сказал Йоханнис, отвечая на вопрос журналиста о том, "скрывает Румыния этот инцидент или нет".

"Мы осуществляем полный контроль над нашим национальным пространством, мы проверили абсолютно всё, и могу успокоить население: ничего не попало в Румынию", - добавил Йоханнис.

Ранее аналогичные заявления делали Минобороны и МИД Румынии, но украинские власти продолжают настаивать, что падение российского беспилотника на румынскую территорию имело место.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российские "Шахеды" упали на территории Румынии.

По его информации, румыны "взяли паузу", чтобы провести свое расследование и потом сделать "не только выводы, но и сказать, что они с этим будут делать".

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов упрекнул страны НАТО в игнорировании российских ударов по своей территории.

По его словам, с такой вялой реакцией на агрессию Кремля Альянс может "доиграться".