Секретарь СНБО Данилов упрекнул страны НАТО в игнорировании российских ударов по своей территории. По его словам, с такой вялой реакцией на агрессию Кремля Альянс может "доиграться".

Данилов сказал это, комментируя инцидент с вероятным падением "Шахедов" в Румынии, которое официальный Бухарест отрицает.

"Когда на румынскую территорию случайно или неслучайно залетели иранские и российские "Шахеды", и взорвались там, то НАТО спокойно за всем этим наблюдает и говорит: "Ну, не было такого". Пускай, не было. Таким образом вы можете доиграться до того, что у вас будет кипеть, а вы будете говорить, что оно холодное. Это очень опасные примеры", - заявил Данилов.

Также он обвинил западных политиков в "страхе перед Россией".

"Вы своими пашотными яйцами приведёте к тому, что автократические режимы захватят власть во всём мире", - сказал секретарь СНБО.

Перед этим советник президента Михаил Подоляк упрекнул Запад за медлительность в поставке военной техники.

В свою очередь в Ватикане упрекнули Евросоюз за недостаточные усилия по урегулированию войны в Украине.