Посланник папы римского Франциска по урегулированию войны в Украине кардинал Маттео Дзуппи заявил, что Евросоюз "делает слишком мало" для решения конфликта.

Об этом посланник Ватикана сказал в интервью порталу Il Sussidiario.net.

"Евросоюз делает слишком мало, а должен делать гораздо больше. Он должен всячески стараться помогать мирным инициативам, следуя призыву папы Франциска к созидательному миру", - заявил Дзуппи.

По словам кардинала, "задача миссии, о которой говорит папа Франциск - помочь всему, что может помочь миру".

Напомним, весной папа римский Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи, близкому к нему итальянскому прелату, миссию по реализации своей инициативы по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Согласно официальному сообщению, целью миссии является "содействие снижению напряженности в конфликте в Украине".

Президент Владимир Зеленский отверг инициативы Ватикана по мирному урегулированию войны в Украине, заявив, что "не нуждается в посредниках".

Однако Ватикан призвал Совет Европы принять меры для установления окончательного и справедливого мира в Украине.

А недавно папа римский заявил, что война в Украине выглядит бесконечной.