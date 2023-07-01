Война в Украине может быть бесконечной. Об этом заявил Папа Римский Франциск после того, как его посланник мира завершил визиты в Киев и Москву, пишет Reuters.

"Трагическая действительность этой войны, которая, кажется, не имеет конца, требует от всех общих творческих усилий, чтобы вообразить и проложить пути мира", - сказал Франциск религиозной делегации от Константинопольского патриарха.

В последующем заявлении Ватикан сообщил, что посланник Папы, итальянский кардинал Маттео Дзуппи завершил свои консультации в Москве, где он встретился с одним из советников президента Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.

"Визит был направлен на выявление гуманитарных инициатив, которые могли бы открыть дорогу к миру", - говорится в заявлении.

В Ватикане добавили, что будут предприняты дальнейшие шаги в этом направлении, однако не сообщили деталей.

Папа Франциск 30 апреля объявил о создании миротворческой миссии Ватикана для прекращения военного конфликта между Россией и Украиной, но детали этой миссии не были оглашены публично.

Президент Украины Зеленский отверг инициативы Ватикана по мирному урегулированию войны в Украине, заявив, что "не нуждается в посредниках".

Однако Ватикан призвал Совет Европы принять меры для установления окончательного и справедливого мира в Украине.