Глава Ватикана папа римский Франциск перенес операцию. Она прошла в университетской больнице им. Агостино Джемелли и длилась три часа.

Об этом сообщает пресс-служба святого престола.

На операцию Франциск отправился после завершения общей аудиенции. В больнице им. Агостино Джемелли ему проведи лапаротомию (то есть разрезание тела в области живота) и пластическую операцию на брюшной стенке с протезами под общим наркозом.

Необходимость хирургического вмешательства высказали наблюдающие папу медики. Она продиктована ущемлением послеоперационной грыжей, что вызывало у понтифика ухудшающиеся повторные, болезненные проявления, связанные с плохой проходимостью сосудов.

"Пребывание в медицинском заведении будет продолжаться несколько дней, чтобы обеспечить нормальное послеоперационное течение и полное функциональное восстановление", – заявили в пресс-службе Ватикана.

Операция прошла без осложнений.

4 июля 2021 года в этой же больнице папе Франциску сделали операцию по поводу симптоматического дивертикулярного стеноза толстого кишечника.

Напомним, в начале мая папа римский заявил о подготовке миротворческой миссии Ватикана в Украине.

Вчера Владимир Зеленский уже встречался со спецпредставителем Франциска кардиналом Маттео Дзуппи - главой посреднической миссии Ватикана по прекращению войны.