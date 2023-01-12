Специалисты из Китайского университета Гонконга создали подвижную магнитную слизь, способную обволакивать небольшие объекты, ползать и просачиваться сквозь узкие пространства. Несмотря на отталкивающий вид, изобретение может принести пользу при оказании медицинской помощи.

Слизь исследователи описали в статье для журнала Advanced Functional Materials.

Ученые использовали полимерную массу, в которую добавили тетраборат натрия (буру) в качестве загустителя и частицы неодимовых магнитов. Воздействие внешних магнитов позволило придавать слизи необходимую форму. Как и имеющие схожий состав игрушки-слаймы, слизь обладает свойствами неньютоновской жидкости, вязкость которой меняется под воздействием силы: при резком и грубом воздействии вещество уплотняется, а при медленном и осторожном слизь ведет себя как жидкость.

В перспективе исследователи планируют создать на основе магнитной слизи робота, но пока она не способна быть автономной.

Такую слизь можно применять, например, в гастроэнтерологии. Если пациент проглотил батарейку, он может проглотить и робо-слизь, которая заключит батарейку в кокон и снизит вред для организма.

"Чтобы избежать утечки токсичных электролитов, мы можем использовать этот вид робо-слизи для изоляции батарейки для формирования некоего инертного покрытия", - пояснили ученые.

Однако магнитные частицы в слизи токсичны. Чтобы защитить организм от их воздействия, исследователи предлагают использовать слой кремнезема, но неизвестно, как долго он сможет их изолировать. Чем меньше слизь пробудет в пищеварительной системе, тем лучше.

Сейчас слизь имеет непрозрачный коричнево-черный цвет. Ученые отмечают, что можно использовать красители, чтобы сделать его более привлекательным.

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