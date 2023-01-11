Китайские биологи научили мышей фотосинтезу. Грызуны на свету будут сами производить нужные вещества
Китайские биологи научили мышей фотосинтезировать. Таким образом они сумели стимулировать анаболические (восстановительные) химические реакции при различных заболеваниях, когда необходимые молекулы не синтезируются в достаточных количествах.
Об этом сообщает журнал Nature.
Потенциально это открывает дорогу к лечению множества заболеваний, например, остеоатрита.
Ученые давно пытались обеспечить больные клетки достаточным количеством молекул АТФ и НАДФН, но китайцы предложили совсем новый подход.
У растений эти молекулы образуются в процессе фотосинтеза, который протекает в хлоропластах. Внутри них находятся тилакоиды - мембранные пузырьки, содержащие необходимые белки и компоненты для реакций фотосинтеза.
Именно тилакоиды и решили использовать ученые. Они разработали на их основе нанотилакоидные структуры, которые внедрили в клетки мышей, больных остеоартритом.
Для этого им специально повреждали суставы хирургическим путем, а потом делали инъекцию этих нанотилакоидных структу, облучая их светом. И ученые обнаружили, что после инъекции состояние хрящей у мышей стало значительно лучше по сравнению с контрольной группой.
Замеры молекул АТФ и НАДФН также подтвердили эффективность лечения.
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