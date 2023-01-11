Китайские биологи научили мышей фотосинтезировать. Таким образом они сумели стимулировать анаболические (восстановительные) химические реакции при различных заболеваниях, когда необходимые молекулы не синтезируются в достаточных количествах.

Об этом сообщает журнал Nature.

Потенциально это открывает дорогу к лечению множества заболеваний, например, остеоатрита.

Ученые давно пытались обеспечить больные клетки достаточным количеством молекул АТФ и НАДФН, но китайцы предложили совсем новый подход.

У растений эти молекулы образуются в процессе фотосинтеза, который протекает в хлоропластах. Внутри них находятся тилакоиды - мембранные пузырьки, содержащие необходимые белки и компоненты для реакций фотосинтеза.

Именно тилакоиды и решили использовать ученые. Они разработали на их основе нанотилакоидные структуры, которые внедрили в клетки мышей, больных остеоартритом.

Для этого им специально повреждали суставы хирургическим путем, а потом делали инъекцию этих нанотилакоидных структу, облучая их светом. И ученые обнаружили, что после инъекции состояние хрящей у мышей стало значительно лучше по сравнению с контрольной группой.

Замеры молекул АТФ и НАДФН также подтвердили эффективность лечения.

Ранее "Страна" писала, что мыши могут управлять выбросом в мозг гормона удовольствия.

Также мы рассказывали об эксперименте, показавшем, что пьющие мыши-полевки бросают трезвых спутников, чтобы уйти к алкоголикам.