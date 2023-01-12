Китайские ученые впервые клонировали коня для скачек. Клонированный жеребёнок по кличке Чжуан Чжуан (в переводе с китайского "Крепыш") появился на свет 16 июня 2022 года.

Об этом сообщает AFP.

Опыт по клонированию провели в компании SinoGene, работа над ним началась ещё в 2021 году. Соматические клетки были взяты из образца кожи теплокровного коня по кличке Урсус, которого доставили в Китай в 2007 году из Германии.

Чжуан Чжуану уже 7 месяцев, и есть вероятность, что он примет участие в Олимпиаде-2028. К тому времени он будет подходить по возрасту.

В компании, занимавшейся клонированием, говорят, что характеристики клона те же, что у оригинала, но тренировки всё равно необходимы.

"Каждая лошадь для Олимпиады стоит от нескольких миллионов до 10 миллионов юаней (1,5 миллиона долларов). Клонирование может помочь снизить стоимость разведения и выращивания лошадей", - заявил Ми Цзидун, генеральный директор SinoGene.

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Также мы рассказали, что китайские биологи научили мышей фотосинтезировать. Таким образом они сумели стимулировать анаболические (восстановительные) химические реакции при различных заболеваниях, когда необходимые молекулы не синтезируются в достаточных количествах.