Румыния будет участвовать в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис, сообщает пресс-служба румынского президента.

"Мы будем участвовать в подготовке украинских военных в рамках военной помощи Европейского Союза. Мы разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F-16, центр, который будет одинаково обслуживать румынских, союзных и украинских пилотов", - сказал он.

По его словам, Бухарест в значительной мере осознает риски, связанные с недавней эскалацией на Дунае, где вблизи территориальных вод Румынии были нанесены россиянами удары по украинской гражданской инфраструктуре. Поэтому Вооруженные силы Румынии и союзников проводят подготовку и укрепляют свой потенциал для совместных военных действий в Черном море.

"Параллельно мы будем продолжать координировать действия в рамках Европейского союза для эффективного преодоления многочисленных последствий войны в Украине", - отметил румынский президент.

Йоханнис добавил, что Бухарест намерен продолжать поддерживать европейский курс Киева и выступать за существенную европейскую помощь Украине на всех уровнях.

На днях в Белом доме заявили, что разработка программы обучения украинских военнослужащих пилотированию F-16 до сих пор не завершена.

Напомним, в ВСУ заявили, что целью ракетных обстрелов РФ 11 августа были украинские летчики, собирающиеся учиться на F-16.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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