В Румынии на черноморском курорте взорвалась морская мина, еще одна дрейфует поблизости
В Румынии произошел взрыв в районе отеля на побережье Черного моря.
Об этом сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, возле пирса на курорте Костинешти взорвалась морская мина.
Обошлось без пострадавших.
Поступила информация о еще одной дрейфующей мине в том же районе.
Ранее мы писали, что в небе Румынии вдоль черноморского побережья активно летают американский самолет РЭБ и британский самолет-заправщик.
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