В Румынии произошел взрыв в районе отеля на побережье Черного моря.

Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, возле пирса на курорте Костинешти взорвалась морская мина.

Обошлось без пострадавших.

Поступила информация о еще одной дрейфующей мине в том же районе.

Ранее мы писали, что в небе Румынии вдоль черноморского побережья активно летают американский самолет РЭБ и британский самолет-заправщик.

Напомним также, что Украина допустила поставки зерна по новому маршруту через воды Болгарии и Румынии.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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