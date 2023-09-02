В Балтийском море пройдут крупные военно-морские учения Североатлатического Альянса с участием около 30 кораблей и более 3 000 западных военнослужащих, в течение которых НАТО впервые отработает действия на случай нападения России.

Об этом заявил главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак в интервью агентству Reuters.

"Надёжное сдерживание должно включать способность атаковать," - сказал командующий.

Каак заявил, что предстоящие военно-морские учения НАТО будут впервые направлены на отработку действий в случае гипотетического нападения РФ на страны данного региона.

"Мы посылаем России чёткий сигнал о своей бдительности: не на нашей вахте", - заявил вице-адмирал.

В двухнедельных учениях под названием "Северное побережье", которые начнутся 9 сентября, примут участие войска из всех стран блока, выходящих к Балтийскому морю, а также из Швеции, которая вскоре станет членом Альянса, и из других стран-союзников - США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции.

Подразделения будут отрабатывать десантные операции и удары с моря по наземным целям.

Как мы сообщали, командование ВСУ считает, что ранее объявленные учения ОДКБ в Беларуси создают риск наращивания военного присутствия РФ на северной границе Украины.

Вместе с этим разведка Великобритании заявила, что Кремль может отменить масштабные военные учения в сентябре из-за нехватки войск и техники.