Россия, скорее всего, отменила масштабные военные учения "Запад-23", которые должны были состояться в сентябре.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Неэффективность российских военных в Украине показала, что совместные стратегические учения имели ограниченную ценность для обучения и в основном проводились для показухи. Россия, вероятно, отменила "Запад-23", потому что в наличии слишком мало войск и техники", - говорится в сообщении.

В британской разведке заявили о вероятности того, что руководство РФ чувствительно к внутренней критике, связанной с запуском еще одних показательных учений во время войны.

Напомним, в начале августа Минобороны РФ сообщило о начале масштабных маневров в Балтийском море.

В учениях "Океанский щит 2023" участвуют 30 кораблей, около шести тысяч военнослужащих, авиация и вспомогательные подразделения.

Ранее мы писали, что на территории Беларуси с 1 по 6 сентября пройдут оперативно-стратегические учения ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). В них примут участие, в том числе, и российские войска.