Сегодня, 1 сентября, в Беларуси начались военные учения ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) "Боевое братство - 2023", которые продлятся до 6 сентября.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев в своем Telegram-канале.

По его словам, для ВСУ любые действия со стороны противника - в частности, проведение военных учений – это определенный аспект повышения опасности.

"Конечно, мы реагируем. Командующим, командирам поставлены четкие задачи по усилению обороны государственной границы Украины и усилению бдительности на всех боевых позициях. Мы осознаем, что от врага можно ожидать чего-либо. Но он должен понимать, что мы всегда готовы к соответствующему реагированию", - сказал Наев.

Ранее Наев заявил, что учения ОДКБ в Беларуси создают риск наращивания военного присутствия РФ на северной границе Украины.

Напомним, в учениях принимают участие Коллективные силы оперативного реагирования, силы и средства разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ, силы материально-технического обеспечения, а также совместное формирование радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ. Учения пройдут на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан.