Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что учения ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) в Беларуси, в которых участвуют и российские войска, не являются подготовкой к нападению на Польшу.

"Там будут небольшие подразделений из стран, входящих в ОДКБ. Польше переживать не нужно", - заявил Лукашенко.

Напомним, на территории Беларуси с 1 по 6 сентября пройдут оперативно-стратегические учения ОДКБ. Сообщается, что в учениях будут принимать участие Коллективные силы оперативного реагирования, силы и средства разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ, силы материально-технического обеспечения, а также совместное формирование радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ. Учения пройдут на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко готов нанести Польше, Литве и Латвии в случае войны с ними неприемлемый ущерб.

Тем временем на днях Польша провела крупнейший за последние 30 лет военный парад, чтобы показать силу Беларуси.