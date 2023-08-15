В Польше сейчас проходит крупнейший за последние 30 лет военный парад, приуроченный ко Дню польской армии. В центре Варшавы и на мостах через Вислу перекрыто движение из-за движения военных.

В параде принимают участие две тысячи солдат, около 200 единиц наземной военной техники, почти сто самолётов и вертолётов. На мероприятии представлены новейшие образцы техники, стоящей на вооружении польской армии. Это машины производства Польши, Южной Кореи и США, в том числе недавно полученные танки Abrams и истребители F-16.

CNN пишет, что на параде есть танки M1A1 Abrams американского производства, южнокорейские танки K2 и самоходные гаубицы K9, ракетные установки HIMARS, самоходные гаубицы Krab, а также Patriot американского производства и комплексы ракетных батарей, входящие в состав польской системы ПВО "WISŁA".

Цель парада - демонстрация силы на фоне обострения ситуации на границе с Беларусью.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак завил о размещении на границе с Беларусью 10 тысяч военных. По его словам, из них шесть тысяч человек будут находиться в резерве, постоянно повышая квалификацию.