Польша проведет самый масштабный военный парад за последние 30 лет и первый после трехлетнего перерыва.

Об этом сообщает польское государственное радио.

Ожидается, что в параде 15 августа по случаю Дня Войска Польского примет участие около двух тысяч военных, 200 единиц автомобильной техники, 92 самолета.

Кроме этого в военном шествии примут участеи и солдаты стран-союзников НАТО: США, Великобритании, Хорватии и Румынии.

Напомним, День Войска Польского отмечается в честь победы польских войск над Красной Армией в 1920 году.

Ранее во время парада 9 мая в Москве. Путин с трибуны рассказал о "нацистах", пока силовики готовились сбивать дроны. Отдельно президент РФ обратился к россиянам, которые воюют в Украине, заявив, что "против нашей родины вновь развязана настоящая война". Путин также обвинил "западные глобалистские элиты" в "идеологии собственной исключительности", сравнив их с нацистами.

Как мы сообщали, в МИД Украины назвали аморальным визит лидеров ряда стран на парад в Москву, в частоности Армении, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, заявив, что это недружественный шагом по отношению к Украине и пренебрежением к украинскому народу.