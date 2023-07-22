В Берлине сегодня состоялся 45-й гей-парад под названием "День Кристофер-Стрит" (Christopher Street Day, CSD). По оценкам организаторов, в мероприятии приняли участие до 500 тысяч человек. Среди них была и колонна украинцев, которая возглавила шествие.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Украинская колонна прошла по улицам Берлина под девизом "Будь горд, как Украина" ("Be Pride Like Ukraine"). Люди шли с флагами Украины и ЛГБТ-движения, в национальных костюмах, выкрикивая лозунги: "Война не окончена", "Слава Украине".

По оценке корреспондента DW, в украинской колонне прошли около 500 человек. В параде принял участие и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

Бороться за свои права важно и во времена войны - так считают украинцы, вышедшие на ЛГБТ-прайд в Берлине. Украинская колонна двигалась во главе полумиллионного шествия, в акции поучаствовал и посол Украины в Германии. Вот как это было. pic.twitter.com/wjpNsHMN9A July 22, 2023

Всего в параде приняли участие около 70 организованных колонн из автобусов и пеших людей, которые прошли через центр столицы Германии к финальному митингу перед Бранденбургскими воротами.

На мероприятие отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Разнообразие - наша сила", - написал он в Твиттере, приветствуя участников парада. Над ведомством канцлера и Рейхстагом с утра был поднят ЛГБТ-флаг.

Радужный флаг развевается и над Рейхстагом.

"Символ солидарности и указание на то, что в политическом плане многое еще предстоит сделать для большего равенства и борьбы с дискриминацией. Любовь для всех", - отметила вице-президент бундестага Катрин Геринг-Эккардт.

В прошлом году мы писали, что организаторы варшавского ЛГБТ-прайда запретили россиянам участие в мероприятии с национальной символикой.

Также мы рассказывали, как в 2019 году проходил берлинский гей-парад.