В столице Грузии Тбилиси местные активисты сорвали проведение парада ЛГБТ.

Об этом сообщают местные издания.

Противники мероприятия "Tбилиси-прайд" прорвали оцепление полиции, начали громить площадки, где собирались выступать защитники прав секс-меньшинств, и жечь радужную символику.

Участники "прайда" были эвакуированы и отменили свои мероприятия.

На видео можно заметить, как противники ЛГБТ движутся по Тбилиси под музыку из "Властелина колец".

Ранее власти Грузии обвинили McDonald's в ЛГБТ-пропаганде из-за буклета с Элтоном Джоном. В правительстве страны посчитали, что ведение подобной рекламы через несовершеннолетних является попыткой приучения молодежи Грузии к нетрадиционным отношениям и нормализации понятий таких ценностей. Депутатов поддержали и представители духовенства, подчеркнув коварные цели популярного заведения.

Мы также публиковали видео, как активиста "Правого сектора" вытолкали из поддержавшего ЛГБТ магазина в Ужгороде за призывы к бойкоту торговой сети. Молодой человек раздавал агитационные листовки, где осуждались как сами ценности ЛГБТ, так и поддерживающая их инициатива торговой компании.