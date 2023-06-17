Активисты "Правого сектора" явились в магазины сети Comfy, что недавно поддержала ЛГБТ, изменив свой логотип под радужную расцветку.

Об этом сообщается в телеграм-канале "Правого сектора".

В "Правом секторе" это расценили как "вредительство в тылу войны".

Националисты раздавали посетителям Comfy в Одессе, Ужгороде, Сумах, Житомире, Киеве, Львове и Днепре листовки, в которых призывали к бойкоту торговой сети из-за ее поддержки ЛГБТ.

Позже телеграм-канал "Правого сектор"" опубликовал видео, как активиста с листовками вытолкали из магазина в Ужгороде.

Напомним, что в Украине идет флешмоб по теме ЛГБТ. Крупные украинские компании вставляют в свой логотип радужный флаг, что вызывает неоднозначную реакцию у их клиентов.

В частности, магазин Comfy, например, изменил свое лого, добавив радужную расцветку вместо буквы "О". Опубликовали картинки с элементами ЛБГТ-символики и крупнейшие операторы связи - Киевстар и Водафон.

Накануне и в МИД Украины поддержали ЛГБТ-флешмоб картинкой с радужной символикой.

Ранее мы писали, что, по результатам исследований, в Украине самый низкий в Европе уровень толерантности к гомосексуализму.