Фото - abc7ny.com

По Украине идёт ЛГБТ-флешмоб.

Об этом сообщают крупные компании, вставая в свой логотип цвета радужного флага, чтобы поддержать идущий на Западе "месяц прайда".

Магазин Comfy, например, изменил свое лого, добавив радужную расцветку вместо буквы "О".

Магазин Comfy изменил свое лого, добавив радужную расцветку вместо буквы О

Опубликовали картинки с элементами ЛБГТ-символики и крупнейшие операторы связи - Киевстар и Водафон.

Киевстар и ЛГБТ

"Верим, что связь не имеет границ. Как и любовь", - заявили в Киевстаре.

Более развёрнуто высказались в "Водафоне".

"Честно говоря, мы уже немного устали показывать свою любовь к абонентам, и всё равно не сможем показать всю, потому что она безгранична, но вот что бы мы точно не советовали, так это уходить от нас. Мы вас любим", - написал оператор и опубликовал фото "радужного" сердца.

Водафон и ЛГБТ

В комментариях к постам этих компаний мнения разделились: одни пользователи благодарят их за позицию, другие - говорят, что больше не станут пользоваться их услугами.

"Всегда думала,что поддерживать и укреплять, распространять нужно семейные ценности. Что-то пошло не так. Жаль,что институт семьи не в фаворе и не в моде" - говориться в одном из комментариев.

"Минус одна компания, где я в ближайшее время что-то захочу заказать", - подобные комментарии замечены на странице Comfy.

При этом другие пользователи довольны: "Спасибо за поддержку сообщества! Вы подаете отличный пример!", - пишут они.

Ранее в ФИФА добились снятия запрета на использование символики ЛГБТ на матчах Кубка мира в Катаре.

Также "Страна" сообщала, что ЕК заморозила выплату Венгрии в 22 млрд евро до выполнения условий, связанных в том числе с правами ЛГБТ.

В 2022 году украинцы провели совместный ЛГБТ-прайд с поляками в Варшаве.

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