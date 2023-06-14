По Украине идёт ЛГБТ-флешмоб.

Об этом сообщают крупные компании, вставая в свой логотип цвета радужного флага, чтобы поддержать идущий на Западе "месяц прайда".

Магазин Comfy, например, изменил свое лого, добавив радужную расцветку вместо буквы "О".

Опубликовали картинки с элементами ЛБГТ-символики и крупнейшие операторы связи - Киевстар и Водафон.

"Верим, что связь не имеет границ. Как и любовь", - заявили в Киевстаре.

Более развёрнуто высказались в "Водафоне".

"Честно говоря, мы уже немного устали показывать свою любовь к абонентам, и всё равно не сможем показать всю, потому что она безгранична, но вот что бы мы точно не советовали, так это уходить от нас. Мы вас любим", - написал оператор и опубликовал фото "радужного" сердца.

В комментариях к постам этих компаний мнения разделились: одни пользователи благодарят их за позицию, другие - говорят, что больше не станут пользоваться их услугами.

"Всегда думала,что поддерживать и укреплять, распространять нужно семейные ценности. Что-то пошло не так. Жаль,что институт семьи не в фаворе и не в моде" - говориться в одном из комментариев.

"Минус одна компания, где я в ближайшее время что-то захочу заказать", - подобные комментарии замечены на странице Comfy.

При этом другие пользователи довольны: "Спасибо за поддержку сообщества! Вы подаете отличный пример!", - пишут они.

Ранее в ФИФА добились снятия запрета на использование символики ЛГБТ на матчах Кубка мира в Катаре.

Также "Страна" сообщала, что ЕК заморозила выплату Венгрии в 22 млрд евро до выполнения условий, связанных в том числе с правами ЛГБТ.

В 2022 году украинцы провели совместный ЛГБТ-прайд с поляками в Варшаве.