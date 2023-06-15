В Швеции приостановили чемпионат Европы по сексу из-за ужасной организации.

Об этом пишет издание Marca со ссылкой на заявление участницы соревнований, модели OnlyFans Сельвы Лапьедры из Испании.

Турнир должен был начаться 8 июня в Гётеборге. Но сначала старт был отложен на один день, а позже и вовсе приостановлен, так как все участники разъехались.

В числе причин отмены соревнований Лапьедра назвала проблемы с трансляцией состязаний и отсутствие судей. По ее словам, шведский стриптизер Драган Братич, который создал чемпионата Европы по сексу, отказался ей платить, а также пытался напасть на нее.



"Ситуация вышла из-под контроля. Это был хаос. Более того, это превратилось в фильм ужасов", - цитирует Лапьедру Marca.

Как сообщается на сайте организаторов, в числе участников чемпионата Европы числился и представитель Украины под ником Мэтью Майер. Всего в состязаниях были заявлены 20 участников разных секс-ориентаций. Судить их должны были три судьи. Конкурсантов хотели оценивать по нескольким аспектам сексуальной активности, а также по знанию "Камасутры".

Ранее Шведская спортивная конфедерация отклонила заявку на включении в организацию компании под названием "Шведская секс-федерация", а также не стала признавать секс официальным видом спорта.

Как писала "Страна", посольство Украины призвало Израиль отменить чемпионат Европы по самбо из-за участия белорусов и россиян.

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