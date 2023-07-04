Вчера большой резонанс вызвала статья в британском издании The Telegraph, которое, со ссылкой на данные портала LGBT Military сообщило, что в ВСУ служит порядка 50 тысяч ЛГБТ-солдат.

Также в комментарии изданию украинские военные нетрадиционной ориентации высказали надежду, что их активное участие в войне, а также восприятие гомофобии как "традиционно русской ценности" приведет к росту толерантности к однополым отношениям в украинском обществе.

Откуда взялась и чем подтверждена цифра в 50 тысяч ЛГБТ-солдат не очень понятна.

Опрошенные "Страной" военные говорят, что таковых они в своих рядах практически не встречают. А толерантность к сексменьшинствам в окопах находится, мягко говоря, не на высоком уровне - противника там называют не иначе как "пид@рами".

По соцсетям уже ходит солдатская байка о том, как украинский боец усомнился в большой численности ЛГБТ в ВСУ, после чего его командирам "надавали по шапке" и они написали "наверх" объяснительную следующего содержания: "считаем высказывание указанного бойца о небольшим количестве лиц нетрадиционной ориентации в рядах украинской армии сугубо субъективным и не репрезентативным выражением ошибочного мнения, поскольку боец с начала войны ни разу не бывал в штабах".

В тоже время появление такой статьи показательный и далеко не первый пример того, как во время войны различные европейские структуры и определенные круги в Украине пытается протолкнуть тему полной легализации ЛГБТ-сообщества, полагая, видимо, что из-за зависимости от западной поддержки украинские власти сейчас не смогут игнорировать эти пожелания.

Еще в начале июня Европейский суд по правам человека вынес вердикт о дискриминации в Украине партнеров одного пола касательно заключения брачных отношений.

Призыв к легализации однополых отношений содержится и в упомянутой статьей в The Telegraph. Там говорится, что одна из главных проблем ЛГБТ-бойцов - невозможность узаконить отношения, а следовательно - получить информацию о погибшем на войне партнере, принять медицинское решение или относительно организации похорон.

В Верховной Раде еще с марта лежит законопроект, инициированный группой депутатов во главе с членом фракции "Голоса" Инной Совсун, об институте регистрируемых партнерств, который, как утверждает инициаторы, поможет ЛГБТ-парам получить "равные права в Украине со всеми другими гражданами и гражданками". В инициативную группу входят и представители монобольшинства "Слуги народа" (СН), в том числе сама глава партии президента Елена Шуляк, что должно по идее увеличивать шансы на принятие законодательного акта.

Источники в депутатском корпусе говорят, что голосов за законопроект группы Совсун пока нет. Но, возможно, ситуация изменится, если сама власть внесет похожий проект, о чем уже ходят слухи среди противников легализации однополых браков, которую они считают конечной целью нынешних попыток протащить регистрируемые партнерства.

Подробности - в статье "Страны".

Партнеры просят закон

Сначала вкратце о законопроекте Совсун. Зарегистрирован проект № 9103 в середине марта.

Его инициатором выступила народный депутат из фракции "Голоса" Инна Совсун, к которой присоединились другие представители ее фракции, а также фракции "Слуги народа", в том числе председатель партии, замглавы фракции Елена Шуляк, руководитель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Автор проекта о легализации однополых партнерств Инна Совсун. Фото: телеграм-канал Совсун

Инициативная группа предлагает законодательно закрепить создание в Украине института регистрируемых партнерств для однополых и разнополых пар. Тут важна терминология. Понятие "брак" в Конституции закреплено как свободный союз женщины и мужчины. Если начинать разговор о некоей легализации именно браков между представителями одного пола, то нужно менять Конституцию, что, во-первых, во время военного положения запрещено, а, во-вторых, в мирное время потребует долгой процедуры и 300 голосов депутатов в поддержку, что почти нереально в нынешнем составе Рады. Поэтому инициаторы законопроекта и не пытаются распространить понятие брака на однополых партнеров, а предлагают "партнерство".

"Регистрируемое партнерство не является браком и не является преградой для создания брака между регистрируемыми партнерами при условии соблюдения других требований, установленных законодательством Украины", - говорится в законопроекте.

При этом проект предлагает признать на территории страны зарегистрированные в других государствах однополые партнерства и браки и подтверждающие их документы.

Регистрировать партнерства должны органы государственной регистрации актов гражданского состояния, как и в случае заключения традиционных браков.

Партнерство приравнивается к семье в привычном понимании этого слова, будучи "зарегистрированным в определенном порядке добровольным семейным союзом двух совершеннолетних лиц одного или разного пола в соответствии с нормами Семейного кодекса". Партнеры получают статус близких родственников, а именно – членов семьи первой степени родства, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство (в Семейном кодексе в характеристике семьи говорится о совместном проживании и общем быте, взаимных правах и обязанностях.)

Партнеры "обязаны совместно заботиться о материальном обеспечении семьи" и как члены семьи имеют право на назначение пенсии, получение денежной помощи и другие социальные гарантии, предусмотренные законодательством. Нажитое в партнерстве имущество считается совместной собственностью.

Интересно, что закон в случае принятия в нынешней редакции позволит регистрировать партнерство при отсутствии одного лица (на основании поданного им заявления) или вне органа регистрации актов гражданского состояния, например, если партнер - военнослужащий и документ составляет его непосредственный командир (начальник) или главврач медучреждения, где тот находится один или с партнером, удостоверяя партнерство гербовой печатью воинской части или больницы.

Законопроект прямо не регулирует вопрос отцовства регистрируемых партнеров. Но, как считают противники легализации однополых браков, документ предлагает законодательную лазейку в этом вопросе. Семейный кодекс Украины прямо говорит в статье 211, что усыновителями не могут быть лица одного пола. Это право для супругов или одного лица не моложе 21 года. Но в случае принятия законопроекта № 9103 индивидуальный усыновитель одного или нескольких детей сможет заключить однополое официальное партнерство, и таким образом однополая пара обойдет-де СКУ.

В целом инициаторы законопроекта предлагают для утверждения прав регистрируемых партнеров переписать более чем 40 законодательных актов, в том числе КЗОТ, законы о гражданстве Украины, социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Вернемся после войны

С момента регистрации законопроект проанализирован только в трех парламентских комитетах из запланированных 14-ти. Главный комитет - по вопросам правовой политики - тоже еще не выдал свои выводы.

Неспешный темп работы комитетов может иметь несколько объяснений. Обычно в монобольшинстве стараются не давать хода законопроектам, инициированным не их депутатами.

Готовила проект №9103 все же народный депутат Совсун из "Голоса". Вполне возможно, что он в итоге вообще не попадает в сессионный зал.

Большое значение с точки зрения "торможения" процесса имеет и сама идея законопроекта. Легализации однополых браков в Украине есть серьезное сопротивление. В обществе эта идея популярностью не пользуются. Категорически против выступают и религиозные лидеры.

"С 2017 по 2022 г. более ста местных советов, в том числе больше половины облсоветов, приняли обращение к центральным органам власти не допустить принятия законодательства об однополых браках, даже под видом неких "партнерств". В более 65 городах состоялись уличные шествия в поддержку семьи. В итоге власть не пошла на этот шаг", - говорит "Стране" лидер движения "Все вместе за семью" Руслан Кухарчук.

Тем не менее в утвержденной президентом в 2021 году нацстратегии в сфере прав человека, которая рассчитана до 2023-го, остается задача для Кабинета министров внести законопроект об утверждении "института зарегистрированного гражданского партнерства". Однако зарегистрировала законопроект депутат от "Голоса".

Кухарчук утверждает со ссылкой на свои источники, что в Раде существует лобби легализации, в которое входят, кроме части фракции "Голоса", около 20 "слуг народа".

В перспективы законопроекта Инны Совсун он не верит, уверяя, что, "скорее всего", Минюст внесет альтернативный законопроект.

Он прогнозирует, что идею "партнерств" попытаются представить как требование Евросоюза в рамках евроинтеграции Киева.

"Но это не соответствует действительности. Среди стран ЕС действительно есть лоббисты легализации - это в основном Северная Европа. Единого консолидированного требования нет. Например, член Евросоюза и один из ключевых союзников Украины в войне Польша занимает официальную позицию: никаких однополых партнерств, браков. И она не одна такая. В ЕС есть сильное просемейное, антиЛГБТшное движение. А привязывать евроинтеграцию к легализации однополых браков означает лгать. Сегодня Украина, истекающая кровью, уж точно имеет абсолютное право на свою систему ценностей, а не навязываемые извне", - говорит лидер движения "Все вместе за семью".

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), состоящий в инициативной группе, делает упор на том, что проект нужен для воюющих представителей ЛГБТ, которые хотят юридически обеспечить права своих партнеров.

"Мы идем навстречу в первую очередь парням и девушкам, которые на фронте и которым это нужно", - комментирует "Стране" Железняк, не соглашаясь, что это легализация однополых браков.

Противник же законопроекта Кухарчук контраргументирует, что Гражданский кодекс и другие законы и так позволяют решить вопрос принадлежности имущества или, например, принимать медицинские решения за партнера.

Как бы то ни было, источники в Раде говорят, что голосов за законопроект группы Совсун нет.

"Будет правительственный законопроект - посмотрим", - говорит собеседник среди оппонентов идеи партнерств, напоминая, что Стамбульскую конвенцию, дополнившую законодательство новыми упоминаниями гендера вместо мужского и женского полов, в итоге приняли, несмотря на сильное сопротивление религиозных кругов.

Политолог Вадим Карасев сомневается, что власть дойдет до голосования за легализацию, так как не захочет раздражать консервативную часть общества, чью поддержку старается не потерять и чьи позиции сильны в военных кругах.

"Мы по-прежнему консервативная страна, консервативных взглядов придерживается электоральное большинство. И нам законодательные инициативы вроде введения однополых браков не к месту и не ко времени, хотя видно по публикациям в западных СМИ, что эту тему потихоньку раскручивают", - комментирует эксперт "Стране".

А вот после войны, по его мнению, Киеву будут настойчиво рекомендовать вернуться к ЛГБТ-повестке, прежде всего американские и западноевропейские партнеры.

"Конечно, нужно дождаться результатов президентских выборов в США. Но если демократы проиграют Белый дом, эстафету могут подхватить немцы. Потому что это вопросы мягкой силы, идеологической и моральной гегемонии. Какая будет усиливаться модель общества в Европе - леволиберальная, то есть немецкая модель, или консервативная - польская. Борьба между ними развернется и на территории Украины", - полагает Карасев.