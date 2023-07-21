Президент Франции Эмманюэль Макрон провел перестановки в правительстве, сохранив ключевых министров на постах и заменив глав министерств образования и здравоохранения. Вместо первого в истории страны чернокожего министра – ученого-историка Папа Ндиайе, специализирующегося на расизме, минобразования возглавил открытый гей Габриэль Атталь.

Об этом сообщают французские СМИ.

Ндиайе проработал на должности главы минобразования чуть более года.

34-летний Атталь ранее возглавлял офис госсчетов.

СМИ единогласно называют его восходящей звездой французской политики и отмечают, что это один из самых заметных геев в общественной жизни Франции.

Пять лет назад он стал самым молодым министром в истории Пятой республики. Политик известен меткими и острыми нападками на оппонентов, а в последние годы стремился доказать, что может справляться с административной работой и решать технические вопросы.

Весной мы рассказывали, что в Латвии президентом избран глава МИД и открытый гей Эдгар Ринкевич.

А четыре года назад мы сообщали, что у премьер-министра Сербии и представительницы ЛГБТ Аны Брнабич и ее партнерши Милицы Джурич родился мальчик.