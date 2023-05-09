МИД Украины назвал визит лидеров Армении, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в Москву на парад к 9 мая недружественным шагом по отношению к Украине и пренебрежением к украинскому народу.

"Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии вместе с военным преступником, который кичится развязыванием войны в Европе в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня на параде в Москве присутствовали семь лидеров стран: Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Также сообщалось, что Путин провел обед с президентами, приехавшими на парад в Москву, но без Александра Лукашенко.

Ранее мы писали, что мэр Днепра Борис Филатов назвал "пид@расами" президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Беларуси, а также премьера Армении за присутствие на параде вместе с Путиным.