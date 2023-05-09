Появилось видео, как проходило празднование 9 мая в Берлине.

Паблики сообщают, что сначала немецкая полиция не пропускала тех, кто пришел с российской символикой, в частности, флагами РФ и георгиевскими ленточками, использование которых запретил суд.

Но после того, как символику убрали, собравшихся пропустили. Они прошли по городу колонной с портретами павших на войне родственников, скандируя "Спасибо деду за победу", и пели военные песни.

Напомним, в Молдове сегодня начали штрафовать за георгиевские ленты тех, кто вышел на празднование 9 Мая.

В Украине отменили официальные празднования Дня Победы. Вместо этого сегодня отмечают День Европы, но некоторые киевляне несут цветы в Парк Вечной Славы.

В Одессе и Полтаве сегодня тоже возлагали цветы у военных мемориалов.

Война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 439-го дня войны. ISW сообщает, что "вагнеровцы" продвинулись на запад в Бахмуте. Ночью был массированный обстрел Украины. А Telegraph пишет, что украинское контрнаступление все еще не началось из-за появления у России управляемых авиабомб.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.