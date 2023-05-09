Во вторник, 9 мая, в Одессе и Полтаве сегодня возлагали цветы у военных мемориалов.

Об этом сообщает "Суспильне".

В Одессе цветы возлагали на Аллее Славы в парке Шевченко, в Полтаве - у мемориала Солдатской славы.

Официальных мероприятий в городах сегодня не проводилось, возлагать цветы шли по собственной инициативе.

Напомним, что в Молдове начали штрафовать за георгиевские ленты тех, кто вышел на празднование 9 Мая.

А в Варшаве освистали российского посла и не дали ему возложить цветы у мемориала.

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