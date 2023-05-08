Посол Украины в Германии впервые отказался возлагать венок и цветы у советских памятников в Берлине, посвященных Второй мировой войне.

Об этом Алексей Макеев сообщил Deutsche Welle.

Посол считает, что эти памятники являются элементом пропаганды РФ о 1941-1945 годах.

"Мы всегда говорили "никогда больше", но к сожалению, Российская Федерация принесла войну в Европу в ХХІ веке, и она использует почти те же методы в Украине, что и нацистская Германия. Я не могу пойти к советскому мемориалу, где манифестируется российская пропаганда о 1941-1945 годах, забыв о пакте Молотова-Риббентропа, российском вторжении в Польшу, Финляндию и так далее", - заявил Макеев.

Вместо этого он принес цветы к немецкому мемориалу жертвам войны и тирании "Нойе Вахе".

Ранее полиция Берлина объявила о запрете на использование российских и украинских флагов, исполнение военных песен у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая.

Однако административный суд снял запрет на украинскую символику на мероприятиях 9 мая. Запрет на российскую так и остался в силе.