В Молдове начали штрафовать тех, кто вышел на празднование 9 Мая с георгиевской ленточкой.

Соответствующие видео появились в сети.

Ранее, 4 мая, глава местного генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану заявил, что ношение георгиевской ленточки в Молдове считается "оправданием или прославлением военной агрессии" и за это полагается штраф.

При этом разрешено носить георгиевскую ленту только тогда, когда она является частью медалей.

Весной 2022 года парламент Молдовы принял закон о штрафах за ношение символов военной агрессии, в том числе георгиевской ленты и символов Z и V. Партия социалистов тогда обратилась в Конституционный суд, который удовлетворил их жалобу частично. В суде признали запрет георгиевской ленты и символов Z и V конституционным, но только если их используют для оправдания или прославления военной агрессии или преступлений против человечности.

Напомним, что в Молдове не планируют расторгать мирное соглашение с Приднестровьем.

При этом на днях в Приднестровье попросили у России увеличить количество военного контингента.