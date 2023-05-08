"Власти" непризнанного Приднестровья обратились к РФ с просьбой увеличить военный контингент в Приднестровской Молдавской Республике.

Об этом пишут российские СМИ.

Представитель Приднестровья в РФ Леонид Манаков считает увеличение числа военных оправданным "с учетом роста рисков безопасности".

Он напомнил, что изначально контингент России составлял шесть мотострелковых батальонов, но в 1995 году Москва приняла решение снизить его численность до двух батальонов, то есть до 450 человек.

При этом штатная численность миротворцев, установленная документами Объединенной контрольной комиссии - 3100 человек, заявил Манаков.

Он считает, что военный контингент может быть увеличены за счет россиян, проживающих в Приднестровье.

На прошлой неделе в МИД Украины заявили, что Украина вынуждена держать свои войска на границе с Молдовой из-за наличия российской армии в Приднестровье, но вводить их на соседнюю территорию не планирует.

Напомним, в РФ заявляли о подготовке Украиной провокаций в Приднестровье. В МИД обвинения РФ назвали фейком. Также правительство Молдовы назвало ложью заявление МИД РФ и призвало не реагировать на провокации Москвы.