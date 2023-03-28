Через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне.

Такое мнение высказал глава "Приднестровской Молдавской республики" Вадим Красносельский на встрече с депутатами Григориопольского района.

Его слова приводят российские издания.

"Я глубоко убежден, что через Приднестровье прямой путь к мировой войне... Если вмешается Приднестровье, вмешается и Молдова. Это естественно. Мы соседи. Вмешается Молдова, вмешается и Румыния, а это член НАТО, вмешается Румыния, вмешается и Россия. Какими средствами, каким применением оружия и так далее – тут уже открытый вопрос. Если это будет касаться глобального конфликта, то и средства будут не ограничены в своем применении", – сказал Красносельский.

В последнее время из Молдовы и Приднестровья поступают заявления, которые усиливают напряженность в регионе.

Как мы писали, в начале марта в Приднестровье заявили о попытке покушения на главу "республики" Вадима Красносельского и обвинили в нем Украину.

А через несколько дней в Молдове сообщили о раскрытии пророссийской сети, "созданной для дестабилизации страны".