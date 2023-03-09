В Приднестровье заявили о попытке покушения на главу "республики" Вадима Красносельского и обвинили в нем Украину.

Данная информация размещена на сайте "МГБ" непризнанного Приднестровья.

"Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания", - говорится в сообщении.

Подробности анонсируются сегодня вечером в специально снятом для этого фильме, который местное ТВ будет транслировать в 20:00 по Киеву.

Напомним, в Молдове продолжают обсуждать предложения, которые в последнее время звучат из Киева, "помочь" военным путем в решении ситуации с Приднестровьем - непризнанной "республикой", которая уже более 30 лет де-факто контролируется Россией.

По словам вице-премьера Молдовы по реинтеграции Олега Серебряна, у Украины с Молдовой нет договоренностей насчет военной операции в Приднестровье.

РФ заявляла о подготовке Украиной провокаций в Приднестровье. В правительстве Молдовы назвали это ложью и спекуляциями. В МИД Украины обвинения РФ также назвали фейком.