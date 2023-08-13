"Напряженность между Украиной и Польшей из-за зерна намекает на усталость от войны". С там заголовком опубликовало аналитическую статью издание The Washington Post.

Газета пишет, что с начала войны Польша была одним из самых близких союзников Украины, но "даже среди самых близких друзей могут возникнуть серьезные ссоры".

В качестве примера приводится "открытое столкновение" между польскими и украинскими официальными лицами после заявления президента Анджея Дуды о том, что Украина должна "начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы".

Указывается, что его замечания были ответом на растущий спор между Киевом и Варшавой по поводу экспорта украинского зерна в Польшу, в котором премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал действия Польши "недружественными и популистскими".

После этого последовал взаимный вызов послов и заявление замминистра иностранных дел Польши, который сказал, что отношения с Украиной на данный момент "не самые лучшие".

"Напряжение указывает на истощение и расшатанные нервы, поскольку российское вторжение приближается к 18-месячной отметке, что вызывает тревогу у наблюдателей", - пишет WP.

"Меня это беспокоит, потому что, знаете, история не предопределена, - сказал изданию Тимофей Милованов, руководитель Киевской школы экономики. - Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение. И я думаю, что если будут допущены ошибки, то между Польшей и Украиной может возникнуть раскол".

Польский аналитик Войцех Конончук в комментарии изданию сказал, что между странами есть два чувствительных вопроса - история и украинское зерно.

"Поскольку фермеры являются основной избирательной базой для правящей в Польше партии "Право и справедливость", вопрос о зерне был особенно острым для польского правительства, которому этой осенью предстоят выборы", - пишет издание.

Напомним, экс-министр сельского хозяйства Польши объяснил, почему отношения с Украиной ухудшаются.

Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.