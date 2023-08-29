Учения ОДКБ в Беларуси создают риск наращивания военного присутствия РФ и возобновления активных действий на северной границе Украины.

Об этом заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

"Учитывая, что Россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключается поиск новых поводов возобновления активных действий по северному направлению. Так что организация провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе – не исключается", - заявил Наев.

Вместе с тем, по его словам, пока признаков формирования ударных группировок нет. А имеющиеся войска Беларуси и РФ готовы "преимущественно к ведению сдерживающих и оборонительных действий на собственной территории".

Напомним, что учения ОДКБ начнутся в сентябре.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, там будут участвовать небольшие контингенты войск блока.

Также мы писали о том, что в британской разведке считают, что Россия может отменить масштабные военные учения в сентябре из-за нехватки войск и техники.