Вопрос выхода Армении из ОДКБ (военного союза во главе с Россией) не снят с повестки дня.

Об этом заявил премьер страны Никол Пашинян на пресс-конференции.

"Если Армения де-юре примет решение относительно выхода из ОДКБ, то это произойдет в том случае, когда Армения зафиксирует, что ОДКБ вышла из Армении... В первую очередь имею в виду имеющиеся обязательства организации. Не сказал бы, что этот вопрос вышел из повестки", - заявил премьер.

По словам Пашиняна, постоянно поднимается вопрос о прибытии мониторинговой группы ОДКБ в Армению.

"Не исключаю, что Армения может принять решение относительно де-юре прекращения или замораживания членства в ОДКБ. Но это произойдет только в том случае, если мы зафиксируем, что ОДКБ вышло из Армении", - сказал он.



Также он заявил, что Ереван получает предложения о приобретении вооружения или военной техники из других стран, но эти возможности были закрыты из-за членства Армении в ОДКБ.

Напомним, Ереван требует от союзников по военному блоку военной помощи против Азербайджана, который в ходе недавней войны смог захватить часть Нагорного Карабаха.

Но ОДКБ и Москва настаивают на продолжении сделки по Карабаху, которая, как считает Армения, срывается Азербайджаном.

Также мы писали о том, что ранее Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории.

В Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан.