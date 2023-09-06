Румыния все-таки подтвердила, что в понедельник ночью обломки российского дрона упали на ее территории.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на министра обороны страны Анхеля Тилвара.

"Министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что части российского беспилотника упали на территорию Румынии после того, как он нанес удар по украинскому порту на реке Дунай, которая проходит вдоль границы между двумя странами", - сказано в заметке CNN.

На днях представитель украинского МИД сообщил, что в ночь на 4 сентября в ходе российской атаки на измаильский порт беспилотники упали и взорвались на территории Румынии.

В Минобороны Румынии тут же опровергли информацию о падении российских дронов на их территории.

"Ответственные структуры Минобороны в режиме реального времени отслеживали ситуацию. Атаки беспилотников, проведенные Российской Федерацией, не представляли какой-либо прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии", - заявили в ведомстве.

На это секретарь СНБО Данилов упрекнул страны НАТО в игнорировании российских ударов по своей территории. По его словам, с такой вялой реакцией на агрессию Кремля Альянс может "доиграться".