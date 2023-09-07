В течение трех часов россияне атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Это уже четвёртая атака Измаильского района за последние пять дней.

О ней сообщает в своем телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его данным Кипера, в результате сегодняшнего налета "Шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание. Пострадал один гражданский человек: водитель грузовика получил легкую травму ноги.

На местах идет ликвидация последствий. Работают все задействованные службы.

В Воздушных силах уточнили, что всего ночью по Украине было запущено 33 беспилотника, 25 из них уничтожены. Кроме Одесской, россияне атаковали Сумскую область. Какие последствия налета в этом регионе, пока неизвестно.

Вчера ночью Россия атаковала Украину воздушными и баллистическими ракетами, а также "Шахедами", под ударам тоже была Одесчина.

Война в Украине идет уже 561-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 560-го дня. 6 сентября главными военными событиями стали заявление назначенного РФ "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого о том, что россияне отступили из Работино, и удар по рынку в Константиновке Донецкой области, из-за которого на месте погибли 17 человек. А самой заметной политической новостью среды стал визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

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