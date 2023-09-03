Россияне устанавливают боновые заграждения для противодействия украинским надводным дронам.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале Military Media Center.

"Войска России наращивают систему боновых заграждений в Черном море, пытаясь предотвратить применение Силами обороны Украины надводных дронов. По имеющейся информации, в районе Крыма враг продолжает совершенствовать оборонные рубежи, позиции и районы", - сказано в посте.

Ранее, в конце августа, сообщалось, что возле Крымского моста россияне обустроили заграждения из пяти затопленных барж. Предполагается, что таким образом войска РФ ставят заслон против украинских морских дронов, которые снова могут атаковать мост.

Между тем эти атаки не прекращаются. Так, 2 сентября российское Минобороны заявило, что накануне ночью Крымский мост атаковали три надводных дрона. В ведомстве сказали, что все они были уничтожены без последствий для моста.

Война в Украине идет уже 557-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2023 года в онлайне.

В ночь на 3 сентября масштабной атаке подверглась Одесская область. Российские войска атаковали дронами типа "Шахед" припортовую инфраструктуру в регионе, в результате чего начались масштабные пожары. Массированная атака беспилотников длилась более 3,5 часов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.