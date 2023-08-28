Украинские военные впервые уничтожили российскую мобильную береговую радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Э" стоимостью 200 млн долларов.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Заявляется, что эта станция – уникальная новинка военно-промышленного комплекса РФ, которую представили узкому кругу специалистов в июне этого года, а затем в режиме "совершенно секретно" направили на подконтрольную РФ часть Херсонской области, чтобы отслеживать действия украинских военных по морю и по суше.

Ранее в ГУР показали, как с помощью беспилотника уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21".

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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