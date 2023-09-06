Ночью Украина подверглась атаке ракет и дронов типа "Шахед".

Об этом сообщают военные и местные власти.

В Киеве городская военная администрация заявила о поражении всех ракет.

"Кроме крылатых ракет фиксировались и ракеты другого типа, предварительно баллистические. Все ракеты были сбиты средствами ПВО", – указали в администрации.

По ее данным, из района Саратовской области из самолетов стратегической авиации Ту-95МС были выпущены крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву запущены ракеты другого типа, вероятно баллистического. Все враждебные цели уничтожены, обошлось без жертв и разрушений.

Тем временем спасатели сообщили, что вследствие падения обломков загорелось торговое предприятие в столице. А киевские телеграм-каналы пишут, что обломки ракет в Киеве упали на территорию закрытого на ремонт гипермаркета, и публикуют видео оттуда.

Обстрелам также подвергся Измаильский район Одесской области. После ночной атаки по Килии и Рени на Дунае погиб сотрудник агропредприятия, сообщил губернатор региона Олег Кипер.

Также зафиксированы разрушения и пожары, фото которых опубликовало местное управление ГСЧС. Повреждены объекты портовой и другой инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

Воздушные силы ВСУ информируют об уничтожении средствами ПВО 23 из 33 целей. Среди них:

7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса (все сбиты);

1 баллистическая ракета "Искандер-М" (сбита);

25 "Шахедов" (15 сбиты).

Война в Украине идет уже 560-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 559-го дня. 5 сентября Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. На этом же участке впервые был подбит британский танк "Челленджер-2", что широко обсуждалось в СМИ. Главной политической новостью дня стала отставка министра обороны Алексея Резникова, утвержденная парламентом. Его заменят на экс-главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

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