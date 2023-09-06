В среду, 6 сентября, в Украине продолжается 560-й день войны с Россией.

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6 сентября

10:06 «Коммерсантъ» сообщает подробности покушения на "главу таможни ЛНР" Юрия Афанасьевского.

Как уже писали СМИ, какая-то женщина передала ему мобильный телефон, в который была заложена взрывчатка. По данным издания, некий Николай из Украины вступил в контракт с Афанасьевским и предложил общаться через защищенный Телеграм. "Чиновник ЛНР" ответил, что пока освоил только разговоры по телефону и эсэмэски. Николай заявил о готовности немедленно подарить новому другу современный смартфон, к тому же в Луганске у него живет подруга, которая готова прямо сейчас купить и передать гаджет.

Сообщается, что Афанасьевского спасло от гибели незнание настроек гаджета. Он не подносил его к голове, а попросил сына настроить. Взрыв произошел, когда парень протягивал звонящий телефон отцу. Оба получили ранения.

9:53 Министр обороны Британии Грант Шэппс подтвердил уничтожение первого танка Challenger 2 в Украине. Также он подтверждает, что шесть членов экипажа танка выжили.

Сообщается, что танк был подбит российской артиллерией и загорелся.

Отправлять танк взамен Лондон не планирует.

9:38 На Крымском мосту установлен новый пролет вместо поврежденного в результате атаки надводных дронов в ночь на 17 июля. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки сервиса Planet.com, опубликованные "Радио Свобода".

Судя по ним, пролет был установлен в период между 3 и 5 сентября.

9:23 Фото из Одесской области после ночного обстрела публикует ГСЧС.

8:50 Киевские паблики пишут, что обломки ракет в Киеве упали на территорию закрытого на ремонт гипермаркета. Публикуется видео оттуда.

8:32 Оперативная обстановка на восточном фронте остается сложной, заявил глава Сухопутных войск Александр Сырский. По его словам, противник "упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу".

На Купянском направлении РФ завершает подготовку штурмовых отрядов. На Лиманском продолжается ввод свежих частей новосформированной 25-й армии. На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои.

Основной своей задачей Сырский назвал "не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении".

8:13 После ночной атаки по Килии и Рени на Дунае погиб сотрудник агропредприятия.

Об этом сообщил губернатор Одесской области Олег Кипер.

Также зафиксированы разрушения и пожары.

Повреждены объекты портовой и другой инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

8:07 Россияне отступили из Работино в Запорожской области. Об этом заявил назначенный РФ "губернатор" Евгений Балицкий.

"Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы", - сказал Балицкий.

По его словам, Работино почти не существует, это "населенный пункт, который остался только на карте, мы, можно сказать, не контролируем".

Балицкий заявляет, что российские силы "заняли главенствующие высоты" за селом, украинские части находятся внизу, "и такая позиция нас устраивает".

Это первое официальное подтверждение потери Работино с российской стороны.

7:47 Всего ночью по Украине было запущено 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса. Все они были сбиты, заявляют Воздушные силы.

Также войска РФ запускали баллистическую ракету "Искандер-М" (сбита) и 25 "Шахедов" (из них 15 сбито).

7:38 Ночью Украину атаковали ракеты и дроны. ПВО сбила 23 из 33 целей, сообщают Воздушные силы.

В Киеве городская военная администрация заявляет о сбитии всех ракет.

Тем временем спасатели информируют, что вследствие падения обломков загорелось торговое предприятие в столице.

5:09 Большая часть Украины в зоне воздушной тревоги. Военные сообщают о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.