Анализируем итоги 560-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня утром назначенный РФ "губернатор" Евгений Балицкий заявил, что россияне отступили из Работино в Запорожской области.

"Российская армия тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы", - сказал Балицкий.

По его словам, Работино почти не существует, это "населенный пункт, который остался только на карте". Балицкий заявляет, что российские силы "заняли главенствующие высоты" за селом, украинские части находятся внизу, "и такая позиция нас устраивает".

Это заявление вызвало противоречивую реакцию в самой РФ. Министерство обороны в Москве после этого заявило, что за сутки в районах Работино и Вербового "изменений в тактическом положении российских войск нет". Последняя фраза звучит как опровержение отступления россиян из Работино.

В тоже время, российские военные паблики ещё на выходных писали, что армия РФ вышла из села и заняла оборону к югу от него. И, с учетом этого, действительно за последние дни, по версии россиян, перемен на линии фронта на данном направлении не произошло.

Основная версия, которая сейчас транслируется российскими спикерами: под контролем ВСУ находятся северная и центральная части населённого пункта, а южная часть - в серой зоне, где ВСУ пока не закрепились. Об этом заявил представитель "администрации" Владимир Рогов. По его словам, украинские части контролируют здания в центре села, а россияне - несколько строений на юго-западе и в целом, как утверждается, держат под "огневым контролем" с окружающих высот все село.

В Украине, напомним, об освобождении Работино в конце августа заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Также и украинские, и российские военные паблики сообщают, что сейчас основной удар ВСУ наносят восточнее Работино - в направлении Вербового и восточнее Новопрокоповки (село к югу от Работино). Украинские источники сообщают о продвижении, российские - о том, что атаки отбиваются.

Также сегодня продолжились бои в районе Новодонецкого и Новомайорского на Времьевском выступе, где атакуют украинские войска.

На восточном фронте обстановка остается сложной, заявил глава Сухопутных войск Александр Сырский. По его словам, противник "упорно готовится взять реванш и перехватить оперативную инициативу".

В Купянском направлении РФ завершает подготовку штурмовых отрядов. На Лиманском продолжается ввод свежих частей новосформированной 25-й армии. На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за Клещеевку.

Основной своей задачей Сырский назвал "не допустить потерю занимаемых рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно продвинуться вперед и выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении".

Обстрелы. Удар по Константиновке

По центру Константиновки в Донецкой области сегодня днем был мощный ракетный прилет - по району рынка. 17 человек погибли, в том числе ребенок, 32 человека ранено.

Повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.

В "ДНР" в свою очередь сообщают о прилёте по Дворцу культуры в Волновахе.

Также днем был ракетный удар по Запорожью. Пострадал объект гражданской инфраструктуры, травмированы двое его работников.

Ночью дроны и ракеты атаковали Киев, а также Одесскую область. В столице обломки повредили территорию строящегося гипермаркета, а также, по данным "Страны", крышу одного из жилых домов в Днепровском районе.

В Одесской области в результате атаки "Шахидов" пострадали районы Килии и Рени - то есть, дунайских портов Украины. Погиб работник одного из предприятий.

Также сегодня Румыния все-таки подтвердила, что в понедельник ночью обломки российского дрона упали на их территории. Об этом сообщает CNN со ссылкой на министра обороны страны Анхеля Тилвара.

Хотя первоначально он опровергал сообщения о падении дрона - но Украина настаивала, что у нее есть соответствующие доказательства. Однако поведение и Румынии, и НАТО в целом здесь крайне показательно - они склонны замалчивать подобные инциденты, чтобы не провоцировать конфликт с РФ. И вряд ли нынешнее признание румынского министра повлечет за собой какую-то жесткую реакцию Альянса.

Зачем приехал Блинкен?

Еще вчера вечером стало известно, что в Украину приезжает госсекретарь США Энтони Блинкен. Сегодня эти слухи подтвердились. Глава американской дипломатии уже встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а вечером планируется аудиенция у Зеленского.

Цели своего приезда - второго подряд за войну, предыдущий был почти год назад - Блинкен обозначил как демонстрацию "постоянной и решительной поддержки Украины в борьбе с агрессией".

"Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, и это очень обнадеживает. Мы хотим убедиться, что у Украины есть все, что ей нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и то, что ей нужно в долгосрочной перспективе, чтобы в будущем подобная агрессия больше не повторится", - сказал госсекретарь.

Американские СМИ дают некоторые уточнения.

Представитель Госдепартамента заявил CNN, что Блинкен встретится с Зеленским, от которого хочет узнать о ситуации с наступлением ВСУ под Бахмутом. Известно, что США, по данным ведущих медиа, требовали от Киева прекратить тратить силы на Бахмут и бросить их на южное направление.

Но, судя по всему, эта рекомендация если и была выполнена, то лишь частично: ВСУ продолжают атаковать под Бахмутом.

По данным Reuters, Блинкен хочет и в целом обсудить ход украинского наступления. "Думаю, самое главное, чтобы мы получили реальную оценку от самих украинцев. Мы хотим увидеть и услышать, как они намерены продвигаться вперед в ближайшие недели", - сказал источник издания.

Еще одна цель визита - Блинкен планирует согласовать с Зеленским позиции накануне Генассамблеи ООН, где украинский президент должен выступить. И, вероятно, предложить нечто странам "глобального Юга", которых Запад и Украины пытаются перетянуть на свою сторону в противостоянии с Россией.

Также госсекретарь хочет оценить возможность укрепления энергетической безопасности в преддверии зимы. Это одна из крупных проблем Украины накануне наступления холодов. Но есть определенные сомнения, что Блинкен - дипломат, а не энергетик - будет курировать эти вопросы напрямую.

Судя по всему, центральной темой визита станет обсуждение хода контрнаступления (которое продвигается медленно и пока не достигло даже тактических целей в виде, например, выхода к Токмаку), а также выводы из этого обсуждения.

Выводов может быть три.

Первый - бросить все силы на прорыв, попытаться добиться максимальных успехов уже в этом году. Потом взять паузу и возобновить наступление в следующем году после новых поставок крупных партий оружия с Запада. Судя по официальной риторики именно такой подход разделает украинское военно-политическое руководство.

Второй - взять паузу уже сейчас, чтоб минимизировать потери живой силы и техники, резервы которых очень пригодятся Украине в затянувшейся войне. И именно этот совет в последнее время звучит от ряда западных военных, которые полагают, что тратить резервы на нынешнее тяжелое наступление без гарантий успеха крайне опасно с точки зрения способности Украины выдержать долгие боевых действия (эти мнения мы приводили здесь).

Третий - начать переговоры с Россией о прекращении войны.

Не исключено, что выбор между этими вариантами действий и будут обсуждаться Блинкиным на встрече с Зеленским и другими представителями украинской власти.

Кстати, симптоматично еще, что визит топ-чиновника США пришелся на появление в Украине нового министра обороны - Рустема Умерова. Неизвестно, планировалось ли это раньше, но такое совпадение носит довольно символичный характер. Американцы, судя по их прессе, одобряют отставку Алексея Резникова и упоминают в связи с этим коррупционные скандалы в Министерстве обороны.

Подробнее о том, кто такой Умеров и что означает его назначение мы писали здесь.