В четверг, 7 сентября, в Украине идет 561-й день войны с Россией.

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7 сентября

6:55 В РФ заявляют об атаке беспилотников на несколько регионов. БПЛА был сбит над Брянской областью. В центре Батайска Ростовской области поврежден двухэтажный нежилой дом. Также дроны упали в Московской области и в Ростове-на-Дону.

6:45 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

5:38 Воздушные силы ВСУ предупреждают от активности российской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях и угрозе применения авиационного вооружения.