В Украину с визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В своем микроблоге в Twitter он написал, что намерен в Киеве обсудить ход украинского контрнаступления, будущую помощь, ликвидацию последствий войны, а также "укрепить непоколебимую приверженность Украине".

Также многие обратили внимание, что Блинкен приехал в преддверии ожидаемого визита украинского президента Владимира Зеленского в Нью-Йорк на мероприятия Генеральной ассамблеи ООН, основные из которых запланированы на 18–19 сентября.

Вероятнее всего, программа лидера Украины будет включать и встречи с американским руководством. Но Блинкен почему-то не стал ждать полторы недели и не удовлетворился телефонным разговором, а прибыл встретиться лицом к лицу с Зеленским и его другими официальными лицами.

И еще один, важный, но никак не артикулируемый на официальном уровне момент: приезд госсекретаря состоялся на фоне попытки пересмотра со стороны украинского руководства основ антикоррупционной политики, опекаемой США и Западом в целом.

Подробнее о причинах, сорвавших Блинкена с места, расскажет "Страна".

Переговорная страда

Блинкен приехал в Киев в четвертый раз после начала полномасштабной войны с Россией (и в шестой - с момента получения должности госсекретаря). Предыдущий визит состоялся примерно год тому назад.

Reuters уточнило, что в украинской столице Блинкен пробудет два дня. В первый он встретился со своим коллегой Дмитрием Кулебой, с которым предварительно отправился на Берковецкое кладбище Киева для возложения венка в честь похороненных там солдат. Позже он посетил американское посольство и встретился с его коллективом и провел переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Вечером он встретился с президентом Зеленским.

Кроме того, он переговорил с общественными активистами, среди которых были глава правления Центра по противодействию коррупции Виталий Шабунин и председатель правления Фонда DEJURE, занимающегося реформированием системы правосудия, Михаил Жернаков, близкие к западным посольствам.

В коротком комментарии прессе Блинкен повторил, что прибыл продемонстрировать "постоянную и решительную поддержку" Киеву со стороны США. По его словам, в Вашингтоне видят "хороший прогресс в контрнаступлении", несмотря на российское сопротивление. При этом американские власти хотят убедиться, что у Украины "есть все, что ей нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и то, что ей нужно в долгосрочной перспективе"- для создания "сильной обороноспособности".

Во время визита Блинкен объявил о новом пакете американской военной помощи на сумму более 1 млрд дол.

Нью-Йорк подождет

Некоторые наблюдатели, однако, обращают внимание, что заявления, подобные сделанному высоким заокеанским гостем, и так звучат постоянно в Вашингтоне. Даже если судить по официальным сообщениям, американская и украинская стороны находятся в постоянном диалоге и по гражданским, и, естественно, по оборонным вопросам. Это регулярно подчеркивает глава Офиса президента Андрей Ермак, который в таком режиме общается, например, с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

То есть, если смотреть на официоз вокруг визита Блинкена, непонятно, зачем он столь неожиданно прибыл в Киев. Тем более, что вскоре он бы и так встретился с президентом Украины в США.

Однако Блинкен предпочел сам приехать сейчас в Киев, взяв с собой, помимо прочих, заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, которая хорошо разбирается в нюансах украинской политики, а в последнее время она часто выступает в роли "пожарного" (то есть отправляется в точки мира, вызывающие наибольшую озабоченность Вашингтона, например, в Нигер).

Политолог Руслан Бортник допускает, что подготовка будущей встречи Байдена и Зеленского на полях саммита Генассамблеи стала одной из негласных причин приезда в Киев госсекретаря.

"Блинкен готовит переговоры президентов, но не только", - комментирует эксперт "Стране".

Другими вопросами могли стать, по мнению Бортника, кадровая политика украинской власти (наверняка, касались недавней рокировки в Минобороны), ситуация с олигархом Игорем Коломойским и выполнение "маяков" МВФ.

А также - подготовка к саммиту G20, куда поедет Байден и где он наверняка будет говорить об Украине со странами глобального Юга.

Об том, что отношения с Глобальным Югом будут одним из пунктов переговоров Блинкена в Киеве писали западные СМИ накануне визита.

"Я допускаю, что на саммите G20 в Индии Байден представит некие американские предложения по конфликту между Киевом и Москвой. Также не исключено, что на переговорах Блинкен объяснит украинскому руководству, что во время предвыборной кампании не стоит рассчитывать на объемы и регулярность выделения американской помощи, как раньше. Белый Дом, вероятно, хочет взять под свой контроль войну Украины с Россией, насколько это возможно, чтобы избежать кризисов в период выборов. На эту тему сейчас ведутся переговоры с Украиной и, надо полагать, какой-то закулисный диалог с Москвой. Возможно, речь пойдет о некоей форме временного перемирия. Поэтому американцы озаботились синхронизацией будущих действий Украины с своими. Понятное дело: об этом не расскажешь в пресс-релизах", - говорит политолог Руслан Бортник.

Отдельный аспект - военный.

В день визита, представитель Госдепартамента заявил CNN, что Блинкен встретится с Зеленским, от которого хочет узнать о ситуации с наступлением ВСУ под Бахмутом. Известно, что США, по данным ведущих медиа, требовали от Киева прекратить тратить силы на Бахмут и бросить их на Южное направление.

Но, судя по всему, эта рекомендация если и была выполнена, то лишь частично: ВСУ продолжают атаковать под Бахмутом.

По данным Reuters, Блинкен хочет и в целом обсудить ход украинского наступления. "Думаю, самое главное, чтобы мы получили реальную оценку от самих украинцев. Мы хотим увидеть и услышать, как они намерены продвигаться вперед в ближайшие недели", - сказал источник издания.

Судя по всему, центральной темой визита станет обсуждение хода контрнаступления (которое продвигается медленно и пока не достигло даже тактических целей в виде, например, выхода к Токмаку), а также выводы из этого обсуждения.

Выводов может быть три.

Первый - бросить все силы на прорыв, попытаться добиться максимальных успехов уже в этом году. Потом взять паузу и возобновить наступление в следующем году после новых поставок крупных партий оружия с Запада. Судя по официальной риторике, именно такой подход разделает украинское военно-политическое руководство.

Второй - взять паузу уже сейчас, чтобы минимизировать потери живой силы и техники, резервы которых очень пригодятся Украине в затянувшейся войне. И именно этот совет в последнее время звучит от ряда западных военных, которые полагают, что тратить резервы на нынешнее тяжелое наступление без гарантий успеха крайне опасно с точки зрения способности Украины выдержать долгие боевых действия (эти мнения мы приводили здесь).

Третий - начать переговоры с Россией о прекращении войны.

Против последнего пункта категорически выступают украинские власти. И, судя по их заявлениям, ставка делается на первый вариант - активизировать наступательные действия, чтобы добиться максимального успеха и глубокого прорыва линий обороны РФ с выходом на Токмак.

Ставки крайне высокие.

Если будет успех, то это оправдает понесенные жертвы и заглушит хор голосов скептиков о перспективах войны. Но если украинские войска не смогут глубоко прорвать фронт и упрутся в новую линию обороны РФ недалеко от нынешних позиций, то проявятся те риски, о которых писалось выше - истощение резервов ВСУ, что может изменить баланс сил на фронте в пользу РФ. И тогда вариантов действий у военно-политического руководства Украины будет уже не три, а два.

Первый - готовиться к длительной войне, но уже в худшем положении (из-за потерь), чем до наступления. Особенно с учетом того, что Россия может провести новую волну мобилизации, которая обеспечит ей значительный перевес в живой силе и, не исключено, позволит начать собственное масштабное наступление.

Второй - начинать переговоры о прекращении войны, но, опять же, на худших условиях.

Поэтому цена выбора дальнейшей стратегии действий очень велика.

Не исключено, что выбор между различными вариантами действий также обсуждался Блинкиным на встрече с Зеленским и другими представителями украинской власти.

Пока официальные заявления из Вашингтона указывают на то, что они настроены на продолжение поддержки с целью нанести военное поражение России.

Наиболее четко и откровенно эту мысль изложил глава республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл.

"Помочь Украине вернуть свою территорию означает без единого выстрела с нашей стороны ослабить одного из крупнейших стратегических противников Америки. И наши коллеги получат возможность сделать это, когда мы одобрим выделение дополнительных ассигнований до конца текущего месяца", – сказал Макконнелл.

В тоже время, если американское руководство придет к выводу, что перспективы освобождения украинской территории военным путем не очень просматриваются, стратегия может несколько измениться.

О том, что такие сомнения присутствуют в США, говорит и недавняя статья в The Economist.

В ней приводится мнение Трента Мола, директора по анализу Агентства военной разведки Пентагона (DIA, американская военная разведка), который считает, что вероятность прорыва всей российской обороны на юге составляет 40-50% до конца года.

При этом он предупреждает, что ограниченные боеприпасы и ухудшение погоды сделают выполнение задачи прорыва российской обороны "очень трудным". Он также признал, что американские и украинские официальные лица не смогли оценить глубину обороны России и то, насколько трудно Украине будет "пробить" ее бронетехникой.

Журнал также приводит мнение неназванного представителя администрации Байдена, который считает, что Украине осталось около шести-семи недель на контрнаступление. В руководстве США при этом есть разногласия, какого прогресса можно достичь за это время. Некоторые считают, что украинская армия, бросившая в бой большую часть своих резервов еще до прорыва второй линии и понеся тяжелые потери при попытке прорваться через нее, вряд ли сможет далеко зайти.

"Если вы посмотрите на поле боя через пять лет, оно может выглядеть во многом схожим", - говорит высокопоставленный представитель американской разведки.

Антикоррупция или нет

В контексте визита интересен еще один момент. В начале сентября Госдепартамент сообщил, что в США приехали руководители украинских антикоррупционных органов - Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Они встречались с представителями Госдепа, Минюста и Минфина США, а также агентства USAID.

"Соединенные штаты приветствуют приверженность Украины к антикоррупционным усилиям, даже несмотря на полномасштабное вторжение России, и поддерживают Украины на пути воплощения ключевых антикоррупционных реформ, направленных на сохранение ее демократического будущего, основанного на силе закона", - говорится в официальном сообщении.

Примечательно, что эта поездка совпала по времени с заявлением Зеленского о намерении приравнять коррупцию во время войны к госизмене, что позволит привлекать к расследованию крупных коррупционных дел Службу безопасности Украины. В НАБУ и САП категорически против этого, что неудивительно: они сразу теряют нынешнюю монополию на коррупционные дела. К тому же, СБУ считается подконтрольной президенту структурой, а значит, как считают в антикоррупционных кругах, ей начнут передавать опасные для власти дела. А значит, антикоррупционная вертикаль перестанет быть инструментом контроля над украинскими элитами, которым она и задумывалась, и воплощалась Западом.

Также в контексте "конкуренции" между Банковой и НАБУ многие трактуют и ситуацию с Коломойским, которому предъявили подозрение СБУ и БЭБ на фоне информации о том, что предъявлять подозрение олигарху собирались и в НАБУ.

Впрочем, пока информация о намерениях Банковой дать возможность расследовать коррупционные дела СБУ официально не подтверждена - текста президентского законопроекта пока нет.

Но даже слухи могли вызвать озабоченность Вашингтона.

Одновременно правящая команда не спешит с выполнением очередных рекомендаций, связанных с введением дополнительных, как заявляют западные партнеры, антикоррупционных стандартов.

С одной стороны, парламент возобновил ранее приостановленное на время действия военного положения электронное декларирование официальных лиц: 5 сентября законопроект №9534 поддержали 329 нардепов. Однако в законе появилась норма, что полный доступ к декларациям будет восстановлен только через год. Открывать или нет собственные данные сейчас декларанты решают сами.

Это вызвало бурю возмущению в антикоррупционных кругах, которые требуют от Зеленского ветировать закон. Упомянутый выше Шабунин написал, что не верит в открытие деклараций через год: мол, будет как с 15-летним продлением моратория на продажу с/х земли.

Послы стран G7 также раскритиковали правку по отсрочку декларированию, призвав сделать исключение на защиту информации только для военных.

Также дипломаты снова подчеркнули важность для курса реформ принятия закона о т.н. PEP ("politically exposed person" или "политически подверженное лицо", которое подвергается на своей должности, прежде всего, риску коррупции). Смысл этой инициативы - ввести пожизненный контроль за финансовыми операциями PEP в Украине.

Проект закона стоял в повестке дня заседания 5 сентября, но его задвинули в конец заседания и рассмотреть не успели.

"Причина банальная: нет пока голосов", - написал в своем телеграм-канале народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Могли ли антикоррупционные вопросы также стать аргументом для Блинкена, чтобы лично прибыть в украинскую столицу? Источник среди парламентариев, принадлежащих к антикоррупционным кругам, утверждает, что это "просто совпадение". "Думаю, закон о декларациях президент ветирует. По передачи коррупционных дел в СБУ движения тоже не будет. Все как обычно: власть дернулась и получила по голове", - говорит он.

"Сигналов с Банковой нам не было. Продолжаем говорить о важности защиты данных в декларациях", - говорит собеседник из президентской фракции "Слуги народа".

В свою очередь политолог Бортник полагает, что антикоррупционный вопрос - для США "важный, но в данный момент второстепенный", а ажиотаж вокруг него идет, в основном, изнутри Украины.

А вот политолог Вадим Карасев прогнозирует, что тема борьбы с коррупцией, как и вообще курс реформ - станут - вместе с военной поддержкой ключевыми вопросами сотрудничества США с Украиной. Также он не исключает попыток Вашингтона "перезагрузить" в кадровом отношении правящую команду.

"Война постепенно будет переходить из горячей стадии в холодную. Однако Украина видится на Западе не только форпостом на границах западного блока с Россией или новой Западной Германией, но и успешным экономическим и демократическим проектом. Время, когда деньги и оружие давали без особых обязательств, заканчивается. Теперь снова пойдет обмен на реформы - прежде всего борьбу с коррупцией, а также возвращение публичной политики и - выборы. Поэтому я не удивлен, увидев вместе с Блинкеным знатока нашего истеблишмента Викторию Нуланд. Ссылки на возможную турбулентность из-за политической активизации общества больше не работают. Вашингтону нужно переформатирование украинской власти и он твердо к этому ведет нынешнюю правящую команду", - комментирует политолог Карасев "Стране".