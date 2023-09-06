Американский телеканал CNN подтвердил приезд главы Госдепа США Энтони Блинкена в Киев и опубликовал фотографию госсекретаря в поезде "Укрзализныци".

Представитель Госдепартамента заявил журналистам, что в Киеве Блинкен встретится с Владимиром Зеленским, от которого хочет узнать о ситуации с наступлением ВСУ под Бахмутом. Также американский дипломат планирует согласовать с украинским президентом позиции накануне Генассамблеи ООН.

Также Блинкен встретится с коллегой, главой МИД Дмитрием Кулебой.

Кроме того, источники CNN сообщают, что госсекретарь объявит о новом пакете финансирования Украины на сумму более миллиарда долларов.

Между тем компания ВВС рассказала, что Блинкен уже возложил венок на военном кладбище в Киеве в честь павших украинских солдат.

А Reuters уточняет, что госсекретарь посетил Берковецкое кладбище в Киеве вместе с Кулебой.

По данным Reuters, визит госсекретаря в Украину продлится два дня. Источник издания в Госдепартаменте сообщил, что Вашингтон хочет напрямую обсудить ход украинского наступления, оценить потребности на поле боя и возможность укрепления энергетической безопасности в преддверии зимы.

"Думаю, самое главное, чтобы мы получили реальную оценку от самих украинцев. Мы хотим увидеть и услышать, как они намерены продвигаться вперед в ближайшие недели", - сказал источник издания.

Как сказал источник "Страны" в Офисе президента, встреча Блинкена с Зеленским состоится сегодня вечером.

"Программа визита насыщенная, у Блинкена запланировано посещение Киевской области. Вечером встреча с президентом", - сообщил источник "Страны".

Ранее вчера со ссылкой на дипломатические источники издание "Зеркало недели" написало, что Блинкен прибудет в Украину. Однако заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге не стал подтверждать эту информацию.

Сегодня утром украинская пресса написала, что Блинкен уже приехал в Киев с официальным визитом. А телеграм-каналы публиковали видео перекрытых к его приезду улиц столицы.