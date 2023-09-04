Украинские войска на прошлой неделе освободили 3 кв.км на Бахмутском направлении. В общей сложности освобождены 47 кв.км под Бахмутом.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На Бахмутском направлении противник ведет оборонные действия с целью сдерживания продвижения наших войск и безуспешно предпринимает попытки восстановить утраченное положение в районах Клещеевки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области", - написала Маляр.

Также она отметила, что в районе Клещеевки есть определенные успехи.

На Купянском направлении наши силы обороны отбивают по несколько вражеских атак в день и не дают врагу продвигаться вперед, количество обстрелов со стороны россиян остается высоким, сообщила замминистра.

На Лиманском направлении россияне продолжают перегруппировку войск.

А на Авдеевском и Марьинском направлениях войска РФ пытаются наступать с целью улучшения своего тактического положения.

Напомним, накануне в Генштабе сообщили, что продолжается наступление южнее Бахмута.

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