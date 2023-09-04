За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 78 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Авдеевском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

Напомним, командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге и продвигаются на Ореховском направлении.

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